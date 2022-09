Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 16 settembre al microfono Giuliano Ferrigno è salito a 10 il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito le marche ad aggiornare il bilancio è stata la prefettura di Ancona ci sono anche quattro dispersi due sono bambini Ci sono stati momenti di terrore con quantitativi di acqua dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio dopo la riunione in Prefettura da Ancona alla quale hanno partecipato anche i vertici dei Vigili del Fuoco è piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone non hanno in alcune aree ha piovuto il doppio di quello che piove in estate è stato un quantitativo di acqua che si è riversato sul territorio in maniera repentina portando scompiglio e morte nelle zone colpite dall’emergenza maltempo nelle Marche Al momento sono centinaia di ...