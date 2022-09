Ultime Notizie – Pnrr, Passera: ‘Se nuovo governo mantiene rotta e direzione l’Italia ce la può fare’ (Di venerdì 16 settembre 2022) Prezzi alle stelle, imprese al collasso e tensione politica internazionale che non accenna ad allentarsi, ma l’Italia ce la può fare se manterrà la rotta del Pnrr e punterà sulle imprese. Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity Bank non ha dubbi sui passi da compiere per tirare fuori dalle secche il paese. Certo non mancano i rischi dettati dal contesto, ma neanche le opportunità che il sistema imprenditoriale è in grado di creare. ”Credo che nessun governo sul Pnrr -dice all’Adnkronos- si prenderebbe la responsabilità di stravolgere quanto avviato fino ad oggi. Penso che lo spirito e le direzioni di massima del Pnrr verranno confermate da chiunque verrà eletto. È chiaro che il mondo negli ultimi mesi è molto cambiato, quindi è possibile che si debbano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Prezzi alle stelle, imprese al collasso e tensione politica internazionale che non accenna ad allentarsi, mace la può fare se manterrà ladele punterà sulle imprese. Corrado, ceo e fondatore di illimity Bank non ha dubbi sui passi da compiere per tirare fuori dalle secche il paese. Certo non mancano i rischi dettati dal contesto, ma neanche le opportunità che il sistema imprenditoriale è in grado di creare. ”Credo che nessunsul-dice all’Adnkronos- si prenderebbe la responsabilità di stravolgere quanto avviato fino ad oggi. Penso che lo spirito e le direzioni di massima delverranno confermate da chiunque verrà eletto. È chiaro che il mondo negli ultimi mesi è molto cambiato, quindi è possibile che si debbano ...

