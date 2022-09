Ultime Notizie – Novartis, nuova sede a Milano (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stato inaugurato oggi a Milano il nuovo headquarter della svizzera Novartis in Italia. La scelta del capoluogo lombardo, in zona Porta Garibaldi, facilita la vicinanza con le istituzioni e l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, con l’obiettivo ‘reimmaginare’ la medicina del futuro, si legge in una nota diffusa dalla società farmaceutica. “Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia, che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti”, dichiara Valentino Confalone, Country President e amministratore delegato di Novartis Italia. In Italia – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stato inaugurato oggi ail nuovo headquarter della svizzerain Italia. La scelta del capoluogo lombardo, in zona Porta Garibaldi, facilita la vicinanza con le istituzioni e l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, con l’obiettivo ‘reimmaginare’ la medicina del futuro, si legge in una nota diffusa dalla società farmaceutica. “Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia, che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti”, dichiara Valentino Confalone, Country President e amministratore delegato diItalia. In Italia – ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - AMarco1987 : Ucraina ultime notizie. Fosse comuni di massa a Izyum. L’Onu vuole indagare - Il Sole 24 ORE @sole24ore - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 “da Svezia a Italia nuova ondata di estrema destra in Europa” - #Ultime #Notizie… -