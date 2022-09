Ultime Notizie – Maltempo, alluvione nelle Marche: 6 morti e 3 dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) Sei morti e tre dispersi è il bilancio di un’alluvione che si è abbattuta in tarda serata nelle Marche dove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre dispersi. Le immagini mostrano auto che galleggiano e strade come fiumi. In particolare a Cantiano, dove l’acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell’acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo. “Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Seie treè il bilancio di un’che si è abbattuta in tarda seratadove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre. Le immagini mostrano auto che galleggiano e strade come fiumi. In particolare a Cantiano, dove l’acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell’acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo. “Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. ...

Corriere : L’Ue condanna l’Ungheria di Orban: «Non è più democrazia». Lega e FdI votano contro - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - PamCar86 : RT @ste_panzeri: #Marche: sono caduti 420 millimetri in due ore, la metà di quello che piove in un anno. Almeno 6 morti #ClimateEmergency:… - svilupp : Elezioni politiche, le ultime notizie di oggi sul voto del 25 settembre | Sky TG24 -