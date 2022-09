Ultime Notizie – Inflazione “è tsunami, +2.797 euro anno per famiglia con 2 figli” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Inflazione in Italia? “Uno tsunami” che “sta svenando gli italiani”, “un’emergenza nazionale che va risolta rimuovendo la causa originaria e principale che l’ha originata, ossia i prezzi folli delle bollette che oramai le imprese hanno trasferito sui prezzi finali dei loro prodotti, come attesta la corsa dei prezzi”. Questo l’allarme, in una nota, di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Troppe le cose che non sono state ancora fatte: tetto al prezzo del gas, disaccoppiamento tra prezzo della luce e quello del gas, abbandono del Ttf come indice di riferimento, sospensione delle aste di Co2, tassazione al 100% degli extraprofitti delle società energetiche. Il fatto poi che per l’Istat sia l’energia elettrica e il gas del mercato libero a produrre l’accelerazione dei prezzi, dimostra che il Governo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) L’in Italia? “Uno” che “sta svenando gli italiani”, “un’emergenza nazionale che va risolta rimuovendo la causa originaria e principale che l’ha originata, ossia i prezzi folli delle bollette che oramai le imprese htrasferito sui prezzi finali dei loro prodotti, come attesta la corsa dei prezzi”. Questo l’allarme, in una nota, di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Troppe le cose che non sono state ancora fatte: tetto al prezzo del gas, disaccoppiamento tra prezzo della luce e quello del gas, abbandono del Ttf come indice di riferimento, sospensione delle aste di Co2, tassazione al 100% degli extraprofitti delle società energetiche. Il fatto poi che per l’Istat sia l’energia elettrica e il gas del mercato libero a produrre l’accelerazione dei prezzi, dimostra che il Governo ...

