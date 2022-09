Ultime Notizie – Ikea inaugura nuovo spazio polifunzionale a Corsico, nell’hinterland milanese (Di venerdì 16 settembre 2022) inaugurato, accanto al negozio Ikea di Corsico, in una palazzina dell’azienda originariamente adibita ad uffici, il ‘Second Life Building‘, uno spazio polifunzionale nato dalla collaborazione con istituzioni locali ed associazioni attive sul territorio. Il primo piano dell’edificio sarà dedicato all’accoglienza di una ventina di persone rifugiate e profughe, in particolare nuclei madre/figli, contribuendo a fornire loro il calore di una casa ma anche strumenti di integrazione sociale, come la possibilità di accedere a corsi di Italiano e l’inserimento a scuola per i minori. Lo spazio sarà affidato per due anni a Fondazione Progetto Arca – che da tempo in particolare a Milano e hinterland si occupa di persone in difficoltà economica e sociale. Un luogo sicuro pensato per accogliere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022)to, accanto al negoziodi, in una palazzina dell’azienda originariamente adibita ad uffici, il ‘Second Life Building‘, unonato dalla collaborazione con istituzioni locali ed associazioni attive sul territorio. Il primo piano dell’edificio sarà dedicato all’accoglienza di una ventina di persone rifugiate e profughe, in particolare nuclei madre/figli, contribuendo a fornire loro il calore di una casa ma anche strumenti di integrazione sociale, come la possibilità di accedere a corsi di Italiano e l’inserimento a scuola per i minori. Losarà affidato per due anni a Fondazione Progetto Arca – che da tempo in particolare a Milano e hinterland si occupa di persone in difficoltà economica e sociale. Un luogo sicuro pensato per accogliere ...

