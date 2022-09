Ultime Notizie – Eros Ramazzotti: “Bella Ciao? Laura Pausini ha fatto bene” (Di venerdì 16 settembre 2022) “La canterei? No, è una canzone troppo politica”. Così Eros Ramazzotti risponde ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano su ‘Bella Ciao’. Eros scherza, commentando l’invito declinato, durante una trasmissione tv spagnola, dalla ‘collega’ Pausini a cantare la canzone simbolo della Resistenza. E da qui, in Spagna, dove ‘Bella Ciao’ è diventata una hit per ‘La Casa di Carta’, aggiunge tornando serio: “No dai, non è che ‘Bella Ciao’ sia troppo politica. Secondo me Laura ha fatto bene – sottolinea – in questo periodo non dobbiamo cantare canzoni né di destra né di sinistra né di centro. Non facciamo politica, facciamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “La canterei? No, è una canzone troppo politica”. Cosìrisponde ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano su ‘’.scherza, commentando l’invito declinato, durante una trasmissione tv spagnola, dalla ‘collega’a cantare la canzone simbolo della Resistenza. E da qui, in Spagna, dove ‘’ è diventata una hit per ‘La Casa di Carta’, aggiunge tornando serio: “No dai, non è che ‘’ sia troppo politica. Secondo meha– sottolinea – in questo periodo non dobbiamo cantare canzoni né di destra né di sinistra né di centro. Non facciamo politica, facciamo ...

