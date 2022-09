Ultime Notizie – Energia, Passera: ‘Serve operazione di resistenza europea, l’Italia aumenti la produzione’ (Di venerdì 16 settembre 2022) Serve un mix di azioni per far respirare il sistema imprenditoriale italiano dal caro Energia e l’intera Europa deve muoversi unita dimostrando alla Russia di saper resistere. Questa la strada indicata da Corrado Passera, ceo e fondatore di illimity Bank che sulla situazione e sulla strategia da adottare ha idee ben chiare. ‘Sull’Energia -dice all’Adnkronos- abbiamo un problema serio a livello europeo e a livello europeo va affrontato. Dobbiamo aggiustare i meccanismi di definizione dei prezzi, dobbiamo aumentare le fonti di Energia, dobbiamo ridurre i consumi e dobbiamo fare una grande operazione di resistenza a livello europeo. Noi -sottolinea- dobbiamo dimostrare alla Russia che l’Europa può resistere, può resistere a lungo, è unita e solo se dimostreremo questo potremmo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Serve un mix di azioni per far respirare il sistema imprenditoriale italiano dal caroe l’intera Europa deve muoversi unita dimostrando alla Russia di saper resistere. Questa la strada indicata da Corrado, ceo e fondatore di illimity Bank che sulla situazione e sulla strategia da adottare ha idee ben chiare. ‘Sull’-dice all’Adnkronos- abbiamo un problema serio a livello europeo e a livello europeo va affrontato. Dobbiamo aggiustare i meccanismi di definizione dei prezzi, dobbiamo aumentare le fonti di, dobbiamo ridurre i consumi e dobbiamo fare una grandedia livello europeo. Noi -sottolinea- dobbiamo dimostrare alla Russia che l’Europa può resistere, può resistere a lungo, è unita e solo se dimostreremo questo potremmo ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - giuliog : Ucraina ultime notizie. Putin, vogliamo fine conflitto «il prima possibile ma Kiev rifiuta ... - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 ultime notizie emendamenti sblocca cessione del credito e NO proroga unifamiliari -