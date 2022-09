Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Mi sono fatto le canne, ma è sbagliato” (Di venerdì 16 settembre 2022) “. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata”. Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della Sera. “Farsi le canne non è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mi sono fatto le canne, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo”, ha spiegato il leader di Azione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata”. Lo ha detto Carloal sito del Corriere della Sera. “Farsi lenon è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mile, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo”, ha spiegato il leader di Azione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - meteoredit : Cambia tutto: le anomalie di #temperatura passano da positive a negative, segnando la fine dell'estate ??. ??? Cons… - zazoomblog : Ultime Notizie – In arrivo nuovo bonus di 150 euro a chi spetta - #Ultime #Notizie #arrivo #nuovo #bonus -