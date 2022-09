Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia 3 110 contagi e 9 morti A Milano 310 casi

(Di venerdì 16 settembre 2022) Insono 3.110 i nuovidiregistrati, venerdì 16 settembre, attraverso i 22.142 tamponi effettuati. Il tasso di positività risulta al 14%, in aumento rispetto al 12,6% di ieri. Tra i dati di, appaiono stabili a 9 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre continuano a diminuire i ricoverati negli altri reparti, sono 488, in calo di 19 unità. Nove i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.406. Tra i nuovisul territorio provinciale: 832 sono stati registrati a, 310 dei quali acittà; 362 irilevati a Bergamo, 443 a Brescia e 203 a Como. Cremona conta 136 nuovi, Lecco 105, Lodi 86, Mantova 134, Monza e Brianza 259, Pavia 149, Sondrio 78 e Varese ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - TuttoASRoma : FEMMINILE Juventus-Roma 1-0 (TABELLINO) - giuliog : Ucraina ultime notizie. Putin, vogliamo fine conflitto «il prima possibile ma Kiev rifiuta ... -

Il Sole 24 ORE

Sono 35.806 le persone dimesse o guarite nelle24 ore. Dif 16 - 09 - 22 16:33:57 (0441)SAN,PA 5 NNNNLein Italia Il nuovo report dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute ... Ledall'Europa e dal mondo Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University , più di ... Ucraina ultime notizie. Putin, vogliamo fine conflitto «il prima possibile ma Kiev rifiuta ... Non chiamatela fatalità. Perché l'alluvione che ha colpito le Marche nelle ultime ventiquattro ore non lo è. Ancora non è certo il numero dei morti e l'entità della… Leggi ...L’ultima racchetta di Roger Federer è già un pezzo di storia del tennis. Come lui, il più forte di sempre. Roger Federer, che decide di smettere a quarantuno anni, è il tennista perfetto, per colpi, ...