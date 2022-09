Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 17.364 contagi e 44 morti: bollettino 16 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 138.248 tamponi con un tasso di positività al 12,6%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 142 in totale, uno in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 3.600 in totale e 32 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.487 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 17.364 i nuovida Coronavirus in, 162022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44. Nelle24 ore sono stati processati 138.248 tamponi con un tasso di positività al 12,6%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 142 in totale, uno in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 3.600 in totale e 32 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.487 ida coronavirus nel Lazio, 162022, secondo numeri e datideldella ...

