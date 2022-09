Ultime Notizie – Covid Italia | Iss | giù incidenza | Rt stabile | calano le terapie intensive

(Di venerdì 16 settembre 2022)in, cala l’con 186 casi su 100mila abitanti mentre l’indice Rt restaa 0,92. Scendono quindi i ricoveri nelle(ora al 1,4%) e i ricoveri ordinari (5,7%), due le regioni a rischio moderato, 19 quelle a basso rischio. Questi, in sintesi, i principali dati del monitoraggio-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. CALA, RTProsegue il momento positivo della curva epidemiologica-19 in. “Cala l’settimanale a livello nazionale: 186 casi ogni 100.000 abitanti (9-15 settembre) contro 197 ogni 100mila abitanti (2-9 settembre)”, evidenzia il report. “Nel ...

Corriere : L’Ue condanna l’Ungheria di Orban: «Non è più democrazia». Lega e FdI votano contro - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - CorriereCitta : Rissa a Trastevere, ubriaco si scaglia contro i turisti: ferito 29enne - PBiski : @BeppeDiRiso @Gianl1974 @threadreaderapp O avrà letto le ultime notizie del fronte? ?? -

Il Sole 24 ORE

I rincari dei prodotti, su cui pesa il balzo dell'inflazione, portano più di un italiano su due (51%) a tagliare la spesa nel carrello. Secondo un'indagine Coldiretti il caro prezzi taglia gli ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro)/ Ultim'ora oggi, maltempo Marche: 6 morti e tre dispersi ad Ancona ALLUVIONE MARCHE, VIDEO, MALTEMPO E BOMBA D'ACQUA AD ANCONA: 6 MORTI E TRE ... Ucraina ultime notizie. Vertice Putin-Xi: «Collaborazione fra potenze», ma Cina fredda su soccorso ... (Teleborsa) - Arrivano dati contrastanti dalla Cina, dove i numeri della produzione e delle vendite al dettaglio, sopra le attese, hanno controbilanciato i dati deludenti del mercato immobiliare. I pr ...Il dirigente era stato proposto nelle ultime settimane come amministratore delegato dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il ruolo è stato rifiutato, per ammissione del diretto interessato in un ...