Ultime Notizie – Colaiacovo (Confindustria Alberghi): ‘Politici non lascino soli operatori’ (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il settore Alberghiero dà un contributo importante al Pil e al Paese. Uno sviluppo sostenibile e diffuso che coinvolge tutto il territorio, generando occupazione e valorizzazione dei nostri prodotti e della nostra cultura. Un’opportunità per la crescita economica e sociale dell’Italia, ma gli operatori oggi non possono essere lasciati soli ad affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi“. Lo dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi, che oggi ha indirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale una lettera con dieci punti per la tutela e il rilancio del settore turistico-Alberghiero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il settoreero dà un contributo importante al Pil e al Paese. Uno sviluppo sostenibile e diffuso che coinvolge tutto il territorio, generando occupazione e valorizzazione dei nostri prodotti e della nostra cultura. Un’opportunità per la crescita economica e sociale dell’Italia, ma gli operatori oggi non possono essere lasciatiad affrontare le difficili sfide dei prossimi mesi“. Lo dichiara Maria Carmela, presidente di Associazione italiana, che oggi ha indirizzato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale una lettera con dieci punti per la tutela e il rilancio del settore turistico-ero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - DiegoRossonero : DIEGO ROSSONERO MILAN WOMEN SASSUOLO IMPORTANTISSIME NOTIZIE E RECUPERI - GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'SUPERBONUS 110 ultime notizie emendamenti sblocca cessione del credito e NO proroga unifamiliari'… -