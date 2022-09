Ultime Notizie – Caro energia, taglio accise benzina per tutto novembre (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri conferma la riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre. La proroga del ‘taglio’ arriverà con il prossimo decreto ministeriale, si apprende da fonti di governo a Cdm in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri conferma la riduzione dellesu gasolio efino a. La proroga del ‘’ arriverà con il prossimo decreto ministeriale, si apprende da fonti di governo a Cdm in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

