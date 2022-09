Ultime Notizie – Alluvione nelle Marche, le strade come fiumi – Video (Di venerdì 16 settembre 2022) Bentivogli: ” A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima” “A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima. L’esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferato sta generando effetti devastanti. Nell’entroterra di Pesaro-Urbino e Ancona i danni sono incalcolabili e ci si augura che non ci siano danni alle persone. Sono crollati alcuni ponti e distrutte alcune abitazioni e attività. Intere aree da ore senza corrente elettrica”. Lo dichiara in una nota Marco Bentivogli candidato per il centro sinistra nel collegio senatoriale Marche Nord (Ancona, Pesaro-Urbino). “Siamo al fianco delle famiglie colpite e grati ai Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione Civile accorsi da tutta la regione nelle zone colpite dall’Alluvione alla ricerca dei primi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Bentivogli: ” A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima” “A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima. L’esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferato sta generando effetti devastanti. Nell’entroterra di Pesaro-Urbino e Ancona i danni sono incalcolabili e ci si augura che non ci siano danni alle persone. Sono crollati alcuni ponti e distrutte alcune abitazioni e attività. Intere aree da ore senza corrente elettrica”. Lo dichiara in una nota Marco Bentivogli candidato per il centro sinistra nel collegio senatorialeNord (Ancona, Pesaro-Urbino). “Siamo al fianco delle famiglie colpite e grati ai Vigili del fuoco e ai volontari della Protezione Civile accorsi da tutta la regionezone colpite dall’alla ricerca dei primi ...

