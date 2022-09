Ufficiale | convocati Italia | tre novità nei 29 di Mancini!

(Di venerdì 16 settembre 2022) Torna la Nazionale con la Nations League e Mancini ha appena pubblicato iper i prossimi impegni degli azzurri contro Inghilterra e Ungheria. Tantee forse qualche escluso. Salernitana Mazzocchi Nazionale Tra i nuovi arrivati ecco che compare la freccia della Salernitana: Mazzocchi. Il terzino e esterno granata era stato vantato da Nicola in una delle scorse conferenze stampa e proprio il tecnico granata aveva esortato il ct campione d’Europa a convocare il ragazzo, sempre più perno della Salernitana. Nuovi volti invece nel reparto dei portieri: per la prima volta compaiono Provedel della Lazio e Vicario dell’Empoli. Confermato anche Gatti, nonostante una sola presenza in campionato con la Juventus – probabilmente Mancini ci crede di più rispetto ad Allegri. Per il centrocampo Pioli può vantarsi della crescita di Pobega; manca ...

