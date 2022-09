UFFICIALE Barcellona | Jordi Cruyff è il nuovo d s del club | il comunicato

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilha annunciato l’arrivo dinel ruolo di direttore sportivo delblaugrana Attraverso una nota, ilha annunciato l’arrivo dinel ruolo di direttore sportivo del. IL– «ha firmato il suo contratto comedirettore sportivo del calcio dell’FC Barcelona. Ricopre già il ruolo dal 1 luglio. Giocatore dell’FC Barcelona dal 1993 al 1996, è tornato alla scorsa stagione come direttore dell’area internazionale della sezione calcio e ha giocato un ruolo chiave nelle due ultime finestre di mercato come membro della Commissione Sportiva». ?? ...

