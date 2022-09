Ucraina | Zelensky | “A Izyum crimini Russia come a Bucha”

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Laha ripetuto a Izium quello che ha fatto a. Abbiamo appena iniziato a conoscere la piena verità su ciò che stava accadendo in questa parte della regione di Kharkiv. Il mondo deve reagire a tutto questo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo messaggio video serale, assicurando che sarà garantito ai giornalisti “il pieno accesso al territorio liberato e a tutti i luoghi dove sono stati commessi abusi, daremo il tipo di accesso che ci permetterà di dire al mondo che ladeve essere condannata”. “Nella regione di Kharkiv, sono in corso azioni investigative nelle aree che sono state liberate dall’occupazione russa. Tutti idei russi vengono registrati, vengono raccolte prove della loro colpevolezza. Sono state trovate camere di ...

GiovaQuez : L'Ucraina vuole aderire al mercato comune europeo. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky #Ukraine - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fossa comune è stata trovata nella città di Izyum. Secondo la polizia locale sarebbero circa 440 i co… - LaVeritaWeb : Pugno duro del governo ucraino contro i presunti collaborazionisti di Mosca nei territori riconquistati. Sui social… - adapallai : RT @angelo_falanga: ??Vladimir Zelensky ha affermato che Kiev acconsentirà all'esportazione di ammoniaca russa attraverso l'Ucraina solo se… - angelo_falanga : ??Vladimir Zelensky ha affermato che Kiev acconsentirà all'esportazione di ammoniaca russa attraverso l'Ucraina sol… -

E bisogna continuare con il sostegno all'fino a che non vinca la guerra di liberazione https://www.agi.it/politica/news/2022 - 09 - 13/- colloquio - draghi -- pieno - ...... le previsioni Usa: "Mesi di combattimenti intensi" Soldi Russia, Draghi sente Blinken: "Non ci sono partiti italiani" Gas Russia a Ue, Putin: "Gazprom rispetta contratti": "A Izyum ...Le forze ucraine continuano a premere sulle truppe russe che fuggono dal Nord-Est dell'Ucraina, dalla regione di Kharkiv, e liberano altre fette di .... Analisti militari Usa sostengono che il repenti ...(Adnkronos) – “La Russia ha ripetuto a Izium quello che ha fatto a Bucha. Abbiamo appena iniziato a conoscere la piena verità su ciò che stava accadendo in questa parte della regione di Kharkiv. Il mo ...