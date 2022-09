Ucraina ultime notizie. Putin, vogliamo fine conflitto «il prima possibile ma Kiev rifiuta negoziati» (Di venerdì 16 settembre 2022) Primo faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi Jinping dall’inizio della crisi Ucraina. I due si sono visti a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il presidente russo ha incassato la disponibilità «a lavorare insieme come tra grandi potenze», ma Xi ha preso le distanze da un eventuale soccorso militare in Ucraina. In Germania, il governo tedesco prende controllo delle attività nel paese del gigante petrolifero russo Rosneft Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022) Primo faccia a faccia tra Vladimire Xi Jinping dall’inizio della crisi. I due si sono visti a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il presidente russo ha incassato la disponibilità «a lavorare insieme come tra grandi potenze», ma Xi ha preso le distanze da un eventuale soccorso militare in. In Germania, il governo tedesco prende controllo delle attività nel paese del gigante petrolifero russo Rosneft

