Ucraina: Svizzera, 'sospensione totale' accordo facilitazione visti con Russia (Di venerdì 16 settembre 2022) Berna, 16 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo svizzero ha annunciato la "sospensione totale" dell'accordo di facilitazione dei visti con la Russia, adeguandosi in tal modo alle misure punitive contro Mosca, in risposta all'invasione dell'Ucraina, adottate dall'Unione Europea. "E' nell'interesse della Svizzera sostenere una politica europea dei visti comune e armonizzata", ha dichiarato il Consiglio federale svizzero, aggiungendo che decisioni diverse "potrebbero portare a un aumento significativo delle domande di visto da parte di cittadini russi". Il provvedimento, ha sottolineato il Consiglio elvetico, "non implica un congelamento generale dei visti per i cittadini russi. Le procedure di visto per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Berna, 16 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo svizzero ha annunciato la "" dell'dideicon la, adeguandosi in tal modo alle misure punitive contro Mosca, in risposta all'invasione dell', adottate dall'Unione Europea. "E' nell'interesse dellasostenere una politica europea deicomune e armonizzata", ha dichiarato il Consiglio federale svizzero, aggiungendo che decisioni diverse "potrebbero portare a un aumento significativo delle domande di visto da parte di cittadini russi". Il provvedimento, ha sottolineato il Consiglio elvetico, "non implica un congelamento generale deiper i cittadini russi. Le procedure di visto per i ...

