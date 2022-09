Ucraina, 81 leader religiosi chiedono pace nel mondo ma nel testo finale (firmato anche dal Papa) sparisce ogni menzione (Di venerdì 16 settembre 2022) Nursultan (Kazakhstan) ? Evocano la pace nel mondo, condannano la guerra ma poi gli 81 leader religiosi, tra i più importanti al mondo, dopo due giorni di scambi e conciliaboli non... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 settembre 2022) Nursultan (Kazakhstan) ? Evocano lanel, condannano la guerra ma poi gli 81, tra i più importanti al, dopo due giorni di scambi e conciliaboli non...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per… - Alfonso39487669 : RT @andreacantelmo8: A Samarcanda, in #Uzbekistan, ci sarà l'incontro tra #Putin e #XiJinping. I due leader dovrebbero confrontarsi nell'am… - giovannina23 : RT @DmitryEvic: (Kazakhstan) Ucraina, 81 leader religiosi chiedono pace nel mondo all'ONU ma nel testo finale (firmato anche dal Papa) spar… - Luxgraph : Von der Leyen a Kiev: al vostro fianco. «Il leader russo va processato all’Aja» #corriere #news #2022 #italy #world… - charliecarla : RT @DmitryEvic: (Kazakhstan) Ucraina, 81 leader religiosi chiedono pace nel mondo all'ONU ma nel testo finale (firmato anche dal Papa) spar… -