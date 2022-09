“Tutti a scuola”, il presidente della Repubblica inaugura il 2022-2023 Grugliasco (Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente della Repubblica ha inaugurato l’anno scolastico 2022-2023 nella festa che si è svolta ogga Grugliasco. La rappresentanza di studenti italiani ha accolto Sergio Mattarella alla manifestazione trasmessa anche in televisione. L'articolo “Tutti a scuola”, il presidente della Repubblica inaugura il 2022-2023 <small class="subtitle">Grugliasco</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilhato l’anno scolasticonella festa che si è svolta ogga. La rappresentanza di studenti italiani ha accolto Sergio Mattarella alla manifestazione trasmessa anche in televisione. L'articolo “”, ilil proviene da Noi Notizie..

matteorenzi : Con oggi ormai quasi tutti i ragazzi sono tornati a scuola. I #60secondi di oggi sono dedicati a loro e ai loro ins… - sbonaccini : Aprono le scuole. Per tantissimi studenti dell’Emilia-Romagna andare e tornare da scuola, con bus o treni del tpl r… - UffiziGalleries : 'La scuola serve a trasformare specchi in finestre' Francesco de Sanctis #15settembre, anche in Toscana è arrivato… - infoitinterno : Tutti a scuola, Bianchi: 'Non dobbiamo perdere neanche un bambino' - CislDesantis : RT @cislscuola: 1/3 Il #PresidenteDellaRepubblica @SergioMattarella inaugura l’anno scolastico 2022-23 a Grugliasco (TO): “Investire nella… -