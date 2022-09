"Tutta un'altra storia", Reggio tra le 15 candidate a Capitale della Cultura 2025. La lista (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 15 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministero della Cultura per il titolo di «Capitale italiana della Cultura» per l’anno 2025 . Adesso tutte... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 15 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministeroper il titolo di «italiana» per l’anno. Adesso tutte...

MarianoCasula : @sardum ??? altro che quell'altra tipa di Tuvumannu dell'altro giorno! Tutta un'altra classe! - antiqdigitalis : RT @LibreriaBourlot: “Il piacere di tutta la lettura è raddoppiato quando si vive con un'altra persona che divide gli stessi #libri” ?? -Kat… - Annalis75327421 : RT @LaCapaRouja: No stress pazzesca, ma questa tutta un’altra storia. Più personale, boppone, ma la sento più “Marco”, più sua. Bellissima… - ansia_tw : @fratotolo2 Vabbé ma vuoi mettere essere stuprata in un patrimonio dell'umanità? Tutta un'altra cosa. - Aokaze87 : @zorinayurievna @horusarcadia Sul nucleare è ovviamente tutta un'altra scala, ma la tecnologia è quella per tutti.… -