Tu si que vales anticipazioni | Il protagonista è solamente lui

Leggi su formatonews

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tu si que, illui: cosa succede nell’amato e divertentissimo programma di Canale 5? Canale 5 è pronto a proporre in onda la nuova edizione di Tu si que, storico programma che ormai intrattiene il pubblico Mediaset da diversi anni; grande punto di forza anche la giuria, composta da nomi importanti come Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, oltre che i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sempre più spazio per lui.Tra qualche giorno, il programma farà dunque il suo esordio per la stagione televisiva 2022/2023, con tante conferme ma anche con diverse novità; ilsembra esserelui, ecco le ...