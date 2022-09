“Truffa all’Unione europea” | indagate Veronafiere spa e l’Unione italiana vini | sequestrati 2 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato un sequestro per oltre 2diper una presunta frode ai danni delnell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura, che vede tra gli indagati anche due società,spa esocietà cooperativa, “azienda leader nel settore viticolo”. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari di Verona. La presuntariguarda “la partecipazione ad un bandopeo” per la “promozione di prodotti agricoli, nel mercato interno e nei Paesi terzi”. FOTO ...