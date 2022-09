Transizione finita per la Reggia di Carditello, sarà museo (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Tammaro (Ce) – Da luogo simbolo di rinascita dopo l’abbandono decennale alla riappropriazione della sua naturale dimensione di bene culturale da far finalmente fruire, in tutti i suoi spazi, al pubblico. Uno step fondamentale per la Reggia Borbonica di Carditello, situata a San Tammaro nel Casertano, ormai pronta a riprendersi quella funzione museale e culturale in un territorio noto in passato solo per il degrado ambientale. E’ l’obiettivo principale di Giuseppe Russo, dal 15 giugno scorso direttore generale della Fondazione Real Sito di Carditello. “Rispetto al passato – spiega Russo – ci sarà discontinuità nel senso che la Reggia diventerà un bene culturale realmente fruibile, punto di riferimento del territorio e con servizi di livello per accoglienza e fruizione, con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan Tammaro (Ce) – Da luogo simbolo di rinascita dopo l’abbandono decennale alla riappropriazione della sua naturale dimensione di bene culturale da far finalmente fruire, in tutti i suoi spazi, al pubblico. Uno step fondamentale per laBorbonica di, situata a San Tammaro nel Casertano, ormai pronta a riprendersi quella funzione museale e culturale in un territorio noto in passato solo per il degrado ambientale. E’ l’obiettivo principale di Giuseppe Russo, dal 15 giugno scorso direttore generale della Fondazione Real Sito di. “Rispetto al passato – spiega Russo – cidiscontinuità nel senso che ladiventerà un bene culturale realmente fruibile, punto di riferimento del territorio e con servizi di livello per accoglienza e fruizione, con ...

