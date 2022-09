Tragica alluvione nelle Marche | i morti salgono a 11 | 50 i feriti

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il maltempo mette in ginocchio le, provocando undicie quattro dispersi in provincia di Ancona. Quattro sono le vittime a Ostra, una a Senigallia, una a Trecastelli e una a Barbara, dove ...

UNICEF_Italia : L'#alluvione nelle #Marche è l'ennesima, tragica manifestazione del cambiamento climatico in corso anche nel nostro… - alebegoli : RT @marcocattaneo: Dopo mesi di siccità e un caldo anomalo dall’inizio di maggio, la tragica #alluvione nelle #Marche. Un pensiero a chi ha… - FelixSch86 : RT @iconaclima: L'analisi dei fenomeni che hanno provocato la tragica #alluvione nelle Marche. - TeresaChiara98 : RT @UNICEF_Italia: L'#alluvione nelle #Marche è l'ennesima, tragica manifestazione del cambiamento climatico in corso anche nel nostro paes… - LaRobiErre : RT @marcocattaneo: Dopo mesi di siccità e un caldo anomalo dall’inizio di maggio, la tragica #alluvione nelle #Marche. Un pensiero a chi ha… -

'Ci sono esondazioni anche nella zona di Bettolelle - ha aggiunto - e vicino al ponte 2 giugno (ora dedicato alle vittime dell'del 2014, ndr ), che è anch'esso pieno di legna'. I vigili del ...... la situazione sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e. ... il sindaco di Barbara, uno dei comuni colpiti in maniera più importante dall'di questa notte. #...SAN BENEDETTO - "Il pensiero mio e di tutti i sambenedettesi va ai cittadini marchigiani che stanno vivendo ore drammatiche per le conseguenze della ...La Regione Campania è pronta a supportare i comuni delle Marche, duramente colpiti dall'alluvione di ieri notte, inviando uomini e mezzi. Così, in un post sui social, il presidente della Regione Campa ...