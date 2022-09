Traffico Roma del 16-09-2022 ore 10:00 (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverde Roma una buona giornata dalla redazione eventi trovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara giornata di sciopero nel trasporto pubblico più intenso il Traffico diversi i disagi sciopero della porto pubblico di 8 ore sono chiuse le metropolitane A e C mentre la linea B è in servizio Ma con corsie ridotte ferma la termini-centocelle Per quanto riguarda il servizio bus possibili cancellazioni oppure programmazioni ridotte sulla via Cristoforo Colombo Intanto abbiamo code per incidente altezza Tor Marancia Garbatella in direzione San Giovanni sul lungotevere code tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo in direzione del Flaminio sul Muro Torto code e rallentamenti Traffico verso il Lungotevere sulla Nomentana disagi verso il centro sul Raccordo Anulare code e Traffico in carreggiata esterna uscita e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverdeuna buona giornata dalla redazione eventi trovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara giornata di sciopero nel trasporto pubblico più intenso ildiversi i disagi sciopero della porto pubblico di 8 ore sono chiuse le metropolitane A e C mentre la linea B è in servizio Ma con corsie ridotte ferma la termini-centocelle Per quanto riguarda il servizio bus possibili cancellazioni oppure programmazioni ridotte sulla via Cristoforo Colombo Intanto abbiamo code per incidente altezza Tor Marancia Garbatella in direzione San Giovanni sul lungotevere code tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo in direzione del Flaminio sul Muro Torto code e rallentamentiverso il Lungotevere sulla Nomentana disagi verso il centro sul Raccordo Anulare code ein carreggiata esterna uscita e ...

