Tottenham Hotspur vs Leicester City – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Tottenham Hotspur cercherà di riprendersi dalla sconfitta in Champions League contro lo Sporting Lisbona quando accoglierà il Leicester City a nord di Londra per la sfida di sabato 17 settembre in Premier League. I Lilywhites hanno subito una sconfitta per 2-0 in Portogallo a metà settimana, mentre gli uomini di Brendan Rodgers sono stati recentemente sconfitti per 5-2 dal Brighton & Hove Albion. Il calcio di inizio di Tottenham Hotspur vs Leicester City è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Tottenham Hotspur vs Leicester City: a che punto sono le due squadre Tottenham Hotspur Mentre Antonio Conte ha visto la sua squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilcercherà di riprendersi dalla sconfitta in Champions League contro lo Sporting Lisbona quando accoglierà ila nord di Londra per la sfida di sabato 17 settembre in Premier League. I Lilywhites hanno subito una sconfitta per 2-0 in Portogallo a metà settimana, mentre gli uomini di Brendan Rodgers sono stati recentemente sconfitti per 5-2 dal Brighton & Hove Albion. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreMentre Antonio Conte ha visto la sua squadra ...

periodicodaily : Tottenham Hotspur vs Leicester City – pronostico e possibili formazioni #17settembre #premierleague - sportli26181512 : Sporting Lisbona-Tottenham Hotspur 2-0: video, gol e highlights: Battuta d'arresto del Tottenham di Antonio Conte c… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Sporting Lisbona vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni #13settembre #championsleague - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Sporting Lisbona vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni #13settembre #championsleague - periodicodaily : Sporting Lisbona vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni #13settembre #championsleague -