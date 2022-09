Torino Vlasic | riscatto anticipato per evitare un caso Brekalo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilha già in mente di riscattare con anticipoperun, società al lavoro Ilha già in mente di riscattare con anticipoperun, società al lavoro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo l’avvio di campionato del croato la società ha deciso di muoversi con anticipo. Ilsarebbe fissato per giugno, ma tra dicembre e gennaio i granata potrebbero lavorare con il West Ham per acquistare il giocatore e proporgli un contratto fino al 2027. Croato che si sarebbe anche tolo mezzo milione pur di arrivare al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

NumeroDiez_10 : Il #Torino ha un piano per #Vlasic! ?? Secondo @tuttosport, i granata vorrebbero anticipare l’acquisto del giocator… - Luxgraph : Così il Torino blinda Vlasic: acquisto anticipato, scadenza nel 2027 - ProfidiAndrea : ? #Fantacalcio, la Preview di #TorinoSassuolo ?? #Torino: il più in forma è senza dubbio #Vlasic, ottima partenza.… - DenaroWill : @Guidolino8 @Viper_Nua Il Torino ha scelto benissimo i suoi uomini da comprare Schuurs Radonjic Vlasic... L'Udine… - Viper_Nua : @Guidolino8 @DenaroWill Torino e Udinese davvero belle Quel Vlasic a Torino mi fa letteralmente impazzire -

Tuttosport

... si giocano una maglia Verre e Leris- SASSUOLO, sabato ore 20:45, Miranchuk pronto ... Sulla trequartie Randonjic In difesa invece si può rivedere Schuurs dal primo minuto. Singo ...Per la cronaca: oggi ilè felicissimo di aver ingaggiato Radonjic e, nel ruolo. Mentre Brekalo è tornato a essere un semipanchinaro del Wolfsburg. Con il contratto sempre in scadenza ... Così il Torino blinda Vlasic: acquisto anticipato, scadenza nel 2027 Ultima gara prima della sosta, di fronte Torino e Sassuolo: le info della gara, dalle formazioni a come vederla in diretta tv e streaming.Da Roma-Atalanta a Milan-Napoli passando per Udinese-Inter: ecco il programma completo di questo turno di campionato ...