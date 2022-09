Tommaso Zorzi | Annuncio al supermercato | “Buona spesa a tutti” VIDEO

(Di venerdì 16 settembre 2022)ha voluto fare un piccolo scherzo in un. Scopriamo insieme ilche è diventato virale.Specialmag 15 09 22 (Twitter screenshot)si è reso protagonista di uno scherzo divertente e si è ripreso in unche è diventato virale. Scopriamo insieme di cosa si tratta e le reazioni dei fan sui social network.è l’ex vincitore del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il giovane influencer era già molto conosciuto nel mondo dei social, ma la vetrina pazzesca di Canale 5 gli ha regalato moltissimo affetto in più da parte del pubblico. Oraé anche un imprenditore e un conduttore di ...

tommaso_zorzi : Sono così fiero di questo programma che celebra il talento ?? #TailorMade - tommaso_zorzi : La prima puntata finisce qui ?? che ve ne pare? #TailorMade @realtimetvit - tommaso_zorzi : Lia vince la prima puntata ?? #TailorMade - fraturca : @tommaso_zorzi @realtimetvit Bel talent, bravo Tommaso garbato e ironico hai portato leggerezza in un programma non… - billiejeanvino : Milano. Chi vorrei incontrare: - Tommaso Zorzi - Cherylpandemonium - Tegamini Chi incontro: - C0st4ntino V1t4glian0 -

La grave infezione

Leggi anche > Selvaggia Roma contro le adozioni gay, scoppia la bufera social: la replica diSelvaggia Roma ha paura per un'infezione che l'ha colpita ...Alfonso ha fatto l'esempio delle sorelle Selassié e di. Insomma, stando alle dichiarazioni del conduttore la scelta è punture sulle storie o non sui personaggi. Il reality quest'anno, ...A sorpresa e sicuramente con disappunto di Alfonso Signorini, è stato svelato tutto il cast del GfVip7. E vogliamo essere un tantino polemici: ci piace oppure no Partiamo da un presupposto importante ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...