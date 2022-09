(Di venerdì 16 settembre 2022) Non capita tutti i giorni d’imbattersi in uno di quei romanzi la cui lettura si affronta come un vero e proprio percorso all’interno di se stessi, percorso che non ci riporterà più a quelli che eravamo...

lorenzomorandot : RT @_incipitmania_: Ho avuto un’educazione all’antica, e non avrei mai creduto che un giorno mi si potesse ordinare di uccidere una donna.… - ladivoralibri : @Fabbruccio1 @Einaudieditore Io ho iniziato con Tomas Nevinson e l’ho amato tanto ?? - F_Scarmozzino : RT @Paolo_Lepri: «Una delle cose più gradevoli del mio lavoro è il fatto di indagare, di inventare, di scoprire quello che sto scrivendo ne… - Paolo_Lepri : «Una delle cose più gradevoli del mio lavoro è il fatto di indagare, di inventare, di scoprire quello che sto scriv… - lucianodf : In morte di Javier Marìas. Le mie riflessioni sui due ultimi romanzi: Berta Isla -

Gazzetta del Sud

L'ultimo romanzo di Javier Marías, scomparso l'11 settembre scorso, s'intitola "" (Einaudi), ed è il seguito di "Berta Isla" (Einaudi, 2017). I due romanzi s'intrecciano in modo così ...E come non pensare a Comisso, oggi, almeno per Berta Isla e, i romanzi del 2019 e di quest'anno usciti in italiano per Einaudi Forse non è tardi per un ulteriore ricordo dello ... "Tomás Nevinson" e la scelta della strada. Sempre sbagliata