Ti ricordi… ‘Ciro’ Montano e le fughe sui tetti di Cali per sfuggire agli emissari del Parma che dovevano riportarlo in Italia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il capolavoro sarebbe il secondo gol, quello splendido di “Tatanka Hubner” che garantisce la vittoria al Piacenza: 2 a 1 a Brescia contro le rondinelle. Ma il primo gol ha il sapore dei sogni, però di quelli che continuano anche se ormai si ha la consapevolezza siano svaniti, che presto ci si deve svegliare. Non che sia brutto il gol messo a segno esattamente 20 anni fa da Johnnier Montano: un inserimento fulmineo a dettare il passaggio oltre la difesa e un dribbling sul portiere con la palla depositata in porta. Brutto no, ma malinconico: una promessa tradita cui ci si aggrappa ancora ma senza crederci troppo. Già: non che fosse vecchio Johnnier all’epoca, solo 19 anni e tutta una carriera davanti. In teoria. In pratica il meglio era alle spalle, e l’avevano capito tutti. Quel ragazzino in maglia del Piacenza infatti era passato già per l’etichetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Il capolavoro sarebbe il secondo gol, quello splendido di “Tatanka Hubner” che garantisce la vittoria al Piacenza: 2 a 1 a Brescia contro le rondinelle. Ma il primo gol ha il sapore dei sogni, però di quelli che continuano anche se ormai si ha la consapevolezza siano svaniti, che presto ci si deve svegliare. Non che sia brutto il gol messo a segno esattamente 20 anni fa da Johnnier: un inserimento fulmineo a dettare il passaggio oltre la difesa e un dribbling sul portiere con la palla depositata in porta. Brutto no, ma malinconico: una promessa tradita cui ci si aggrappa ancora ma senza crederci troppo. Già: non che fosse vecchio Johnnier all’epoca, solo 19 anni e tutta una carriera davanti. In teoria. In pratica il meglio era alle spalle, e l’avevano capito tutti. Quel ragazzino in ma del Piacenza infatti era passato già per l’etichetta ...

fattoquotidiano : Ti ricordi… ‘Ciro’ Montano e le fughe sui tetti di Cali per sfuggire agli emissari del Parma che dovevano riportarl… - blue_river15 : @stardmgvnm @manunonema Beh come anche altri penso che in MF3 Ciro possa tornare solo nei flashback/ricordi individ… - RusPan72333006 : @Sanna60982847 @ItsGabbo05 un morto che cammina la usano in America quando uno è nel braccio della morte quindi ha… - manunonema : @stardmgvnm Ma solo io penso che il ritorno di Ciro non sarà vero ma nei ricordi o in flashback? ?? - ILoveFlowers68 : @ciroizzo3 Le foto sono le custodi dei miei ricordi e la visione di una bellezza spontanea e naturale che ammiro s… -

Celebrazioni in memoria di Mario Pignataro: dal X anniversario della morte al centenario della nascita ... ricordi e pensieri. Aprirà l'incontro Enzo Battarra , Assessore alla Cultura del Comune di Caserta. Si avvicenderanno, subito dopo, le testimonianze di Armando Bagnale, Ketty Bologna, Ciro Carnevale,... Massacro di Ponticelli, Comm. Antimafia: ''Opportuna una revisione del processo'' Del crimine vennero accusati tre giovani abitanti del quartiere che vennero poi condannati: Ciro ...componente della commissione - quella che è "una delle storie più cruente che il nostro Paese ricordi"... ...e pensieri. Aprirà l'incontro Enzo Battarra , Assessore alla Cultura del Comune di Caserta. Si avvicenderanno, subito dopo, le testimonianze di Armando Bagnale, Ketty Bologna,Carnevale,...Del crimine vennero accusati tre giovani abitanti del quartiere che vennero poi condannati:...componente della commissione - quella che è "una delle storie più cruente che il nostro Paese"...