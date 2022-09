“The Queen – Addio alla Regina”, lunedì 19 Settembre alle 11:00 (Di venerdì 16 settembre 2022) lunedì 19 Settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “The Queen – Addio alla Regina”. The Queen – Addio alla Regina, lo speciale per salutare Elisabetta II Mediaset Infinity Uno speciale per salutare la Regina Elisabetta II, in collaborazione con Verissimo e TG5 in onda lunedì 19 Settembre. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, trasmessi in mondovisione dalle 11.00 ora locale (12.00 ora italiana). Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)192022, a partire dore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: “The”. The, lo speciale per salutare Elisabetta II Mediaset Infinity Uno speciale per salutare laElisabetta II, in collaborazione con Verissimo e TG5 in onda19. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, trasmessi in mondovisione d11.00 ora locale (12.00 ora italiana). Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in ...

