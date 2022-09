The People's Joker: la regista assicura che il film verrà proiettato in altri festival (Di venerdì 16 settembre 2022) La regista di The People's Joker, Vera Drew, ha spiegato quanto accaduto a Toronto, assicurando i fan che il film verrà proiettato in altri festival. Vera Drew ha spiegato in un post condiviso sui social perché sono state cancellate le proiezioni di The People's Joker al festival di Toronto. La situazione sembra sia iniziata prima dell'anteprima mondiale del lungometraggio, ambientato a Gotham City, realizzato senza aver ottenuto il via libera da Warner Bros Discovery che possiede i diritti dei personaggi della DC . The People's Joker immagina la storia di Batman mostrando il personaggio in versione villain, mentre il Joker è una ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) Ladi The's, Vera Drew, ha spiegato quanto accaduto a Toronto,ndo i fan che ilin. Vera Drew ha spiegato in un post condiviso sui social perché sono state cancellate le proiezioni di The'saldi Toronto. La situazione sembra sia iniziata prima dell'anteprima mondiale del lungometraggio, ambientato a Gotham City, realizzato senza aver ottenuto il via libera da Warner Bros Discovery che possiede i diritti dei personaggi della DC . The'simmagina la storia di Batman mostrando il personaggio in versione villain, mentre ilè una ...

tvkiguchi : questa premessa è partita da io con i miei amici che invece di cantare 'Imagine if all the people...' dicevo 'Imagi… - OhMyFuckingAdam : comunque #XF2022 che inizia con will of the people è pura magia ???? - 361_magazine : Lo speciale #Mediaset sulla #ReginaElisabetta - BabaParadiso : A Time for Hope, a music festival in Rome to support of the people of Kurdistan - pelo80 : RT @EricssonItalia: ?? Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson, esprime il suo punto di vista sul mercato unico del #5G in #Europa. È fon… -