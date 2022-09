The Mandalorian: Mando e Grogu di nuovo insieme nel teaser trailer della terza stagione (Di venerdì 16 settembre 2022) Direttamente dal D23 Expo di Anaheim, California arriva il primo teaser trailer ufficiale dell’attesissima terza stagione di “The Mandalorian“. A presentarlo sono stati i creatori stessi della serie, Jon Favreau e Dave Filoni, insieme al produttore esecutivo Rick Famuyiwa e a parte del cast, durante il panel Lucasfilm dedicato ai prodotti dell’universo di Star Wars. La serie, che ad oggi è una delle produzioni più valide e di successo dell’intero franchise post “trilogia sequel”, riprenderà la storia del nostro amato Mandaloriano e del suo pargolo verde proprio dove l’avevamo lasciata, nel finale di stagione di “The Book of Boba Fett“. Din Djarin, il cacciatore di taglie non più così solitario, riprenderà il suo viaggio tra i mille ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Direttamente dal D23 Expo di Anaheim, California arriva il primoufficiale dell’attesissimadi “The“. A presentarlo sono stati i creatori stessiserie, Jon Favreau e Dave Filoni,al produttore esecutivo Rick Famuyiwa e a parte del cast, durante il panel Lucasfilm dedicato ai prodotti dell’universo di Star Wars. La serie, che ad oggi è una delle produzioni più valide e di successo dell’intero franchise post “trilogia sequel”, riprenderà la storia del nostro amatoo e del suo pargolo verde proprio dove l’avevamo lasciata, nel finale didi “The Book of Boba Fett“. Din Djarin, il cacciatore di taglie non più così solitario, riprenderà il suo viaggio tra i mille ...

