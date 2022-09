Terribile alluvione nelle Marche | sei morti | si cerca un bimbo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set – Unaè il risultato del maltempo di questi giorni, come riporta l’Ansa.e dispersi Un maltempo improvviso e potentissimo ha prodotto une in alcune aree delle Toscana. Sei le vittime finora accertate: quattro avvenute a Ostra, una a Barbara e una a Trecastelli (tutti in provincia di Ancona). I numeri comunicati dalla Protezione Civile sono pazzeschi: “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, dice il responsabile Luigi d’Angelo, che poi aggiunge “È stato un evento estremamente intenso, tutte le forze sono in campo e al lavoro. Il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria fredda, ha ...