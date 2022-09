Tennis, perché Roger Federer sarà sempre unico? Geniale nei suoi risultati (Di venerdì 16 settembre 2022) 103 tornei vinti, di cui 20 Slam (8 affermazioni a Wimbledon, record), 6 Master, 28 Masters1000 e 25 ATP500; nella classifica di tutti i tempi del Tennis maschile, è al secondo posto per numero di settimane complessive come numero uno del ranking ATP (310), dietro solo a Novak ?jokovic (373) ed è stato l’unico Tennista della storia ad aver trascorso almeno 200 settimane in ciascuna delle prime tre posizioni della classifica mondiale. Sono solo alcuni dei tanti numeri che abbiamo visto citati in queste ultime ore, ma sono più utili alla didascalia di Roger Federer. Lo svizzero, ieri, ha annunciato a 41 anni il suo ritiro dopo la Laver Cup del 23-25 settembre a Londra. Un’era che si chiude perché con l’asso elvetico tutti abbiamo goduto non solo di un grande campione, ma di un artista ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) 103 tornei vinti, di cui 20 Slam (8 affermazioni a Wimbledon, record), 6 Master, 28 Masters1000 e 25 ATP500; nella classifica di tutti i tempi delmaschile, è al secondo posto per numero di settimane complessive come numero uno del ranking ATP (310), dietro solo a Novak ?jokovic (373) ed è stato l’ta della storia ad aver trascorso almeno 200 settimane in ciascuna delle prime tre posizioni della classifica mondiale. Sono solo alcuni dei tanti numeri che abbiamo visto citati in queste ultime ore, ma sono più utili alla didascalia di. Lo svizzero, ieri, ha annunciato a 41 anni il suo ritiro dopo la Laver Cup del 23-25 settembre a Londra. Un’era che si chiudecon l’asso elvetico tutti abbiamo goduto non solo di un grande campione, ma di un artista ...

