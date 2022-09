Tennis | Coppa Davis | Sinner supera Cerundolo e Italia-Argentina 2-0**

(Di venerdì 16 settembre 2022) Bologna, 16 set. (Adnkronos) - Jannikporta il secondo punto dopo, quello del successo sull'in, con l'che conduce 2-0 in attesa del doppio. Dopo il successo di Berrettini nel primo singolare del match valido per il gruppo A di, alla Unipol Arena di Bologna il numero uno azzurro, numero 11 Atp, si è imposto sull'argentino Francisco, numero 27 del ranking, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3 in due ore e 36 minuti di gioco al sesto match point.

BOLOGNA - Berrettini e Sinner archiviano la pratica Argentina, portando l'Italia sul 2 - 0 nel girone A diDavis , in corso di svolgimento sul veloce indoor di Bologna. Il tennista romano ha sconfitto Sebastián Báez in due set con il netto punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in un'ora e dodici minuti di gioco. ......parlato anche Matteo Berrettini dopo aver portato all'Italia il primo punto nell'incontro di... quello che mi aveva spinto verso il, sapendo benissimo che sarebbe stata un'esperienza ...L'altoatesino porta a casa la partita in tre set: 7-5, 1-6, 6-3. “Non ho giocato il mio miglior tennis, ma ho portato a casa il punto” ...Jannik Sinner soffre, ma alla fine firma il punto che vale la vittoria degli azzurri nella sfida con l'Argentina valida per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Davis. Dopo l'agevole ...