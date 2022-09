Teatro Trianon, due classici di Viviani per l’anteprima della nuova stagione (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Venerdì 23 settembre, alle 21, prima anteprima della stagione del Trianon Viviani. Nel Teatro, diretto artisticamente da Marisa Laurito, Nello Mascia presenterà il terzo capitolo del suo progetto speciale Viviani per strada, ovvero i due atti unici ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno (“Caffè di notte e giorno”) e ‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella (“Scalo marittimo”), che il grande commediografo stabiese scrisse rispettivamente nel 1919 e 1918, nel periodo a ridosso della fine della Guerra mondiale, caratterizzato quindi da una rilevante crisi economica e sociale. La produzione è del Trianon Viviani. ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno – Questo atto unico è ambientato in una fredda notte d’inverno nel «caffè ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Venerdì 23 settembre, alle 21, prima anteprimadel. Nel, diretto artisticamente da Marisa Laurito, Nello Mascia presenterà il terzo capitolo del suo progetto specialeper strada, ovvero i due atti unici ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno (“Caffè di notte e giorno”) e ‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella (“Scalo marittimo”), che il grande commediografo stabiese scrisse rispettivamente nel 1919 e 1918, nel periodo a ridossofineGuerra mondiale, caratterizzato quindi da una rilevante crisi economica e sociale. La produzione è del. ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno – Questo atto unico è ambientato in una fredda notte d’inverno nel «caffè ...

apetrazzuolo : TEATRO - Trianon, due classici di Viviani per l’anteprima della nuova stagione - napolimagazine : TEATRO - Trianon, due classici di Viviani per l’anteprima della nuova stagione - dariocurcio5 : #Napoli #Teatro della canzone napoletana Trianon-Viviani: 2 classici del maestro Raffaele Viviani per l'anteprima d… - FChiusaroli : RT @avadesordre: #scrivoarte #Scritturebrevi #NatoOggi nel 1887 l'incisore e pittore #MarioDelitala Trianon, teatro di varietà , 1909 ht… - avadesordre : #scrivoarte #Scritturebrevi #NatoOggi nel 1887 l'incisore e pittore #MarioDelitala Trianon, teatro di varietà ,… -