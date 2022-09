Tabellone Wta Chennai 2022 | Riske guida il seeding | wild card a Bouchard

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilprincipale del Wta 250 di, in programma sul cemento outdoor dal 12 al 18 settembre. Il tennis del circuito maggiore torna in India dopo un’assenza di un paio di anni e lo fa con un torneo posizionato in un periodo piuttosto complesso per poter sperare di attrarre delle top players. Così la testa di serie numero è uno Alison, che ha sposato ormai tre anni fa l’ex tennista indiano Stephen Amritraj. Da segnalare la presenza di giovani interessanti come la russa Selekhmeteva e una delle due gemelle Fruhvirtova, in questo caso la diciassettenne Linda. Torna a giocare un main draw Wta dopo un’assenza di un anno e mezzo a causa di una delicata operazione alla spalla Eugenie, che ha ricevuto una. IL ...