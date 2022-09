orizzontescuola : “Svalvolata, lei è pazza”. Docente offesa dinanzi agli alunni. Per il giudice “gli insulti non sono un reato” -

Era il 2017 quando una stimata professoressa di lettere di un istituto del sorano venne aggredita verbalmente e con tono intimidatorio davanti agli studenti: ', fuori di testaè pazza'. ...Era il 2017 quando una stimata professoressa di lettere di un istituto del sorano venne aggredita verbalmente e con tono intimidatorio davanti agli studenti: ', fuori di testaè pazza'. ... Dà della svalvolata alla prof durante la lezione, il giudice: "Offendere un docente non è reato" Durante un'ora di lezione scolastica, un uomo è entrato in classe dando della ”Svalvolata, fuori di testa" all'insegnante; per il giudice non sussiste nessun reato nel suo comportamento ...Insegnante oltraggiata davanti agli studenti: il giudice archivia il procedimento. Un caso destinato a far discutere. Era il 2017 quando una stimata professoressa di lettere di un istituto del sorano.