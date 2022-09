Suzuki - S-Cross 1.5 Hybrid 140V: il nuovo ibrido full consuma poco ed è anche 4x4 (Di venerdì 16 settembre 2022) Visti i tempi che corrono, poter risparmiare qualcosina a fine mese sul carburante non può che far piacere. Ed è proprio con questo obiettivo che i tecnici Suzuki hanno pensato la nuova S-Cross 1.5 Hybrid a 140 V, uno step ulteriore, in termini di elettrificazione, rispetto all'1.4 mild Hybrid già in listino, per consumi ancora più bassi, ma senza rinunciare alla trazione integrale AllGrip. Per portarsela a casa occorrono 35.590 euro. Volendo, si può scendere a 32.890 euro per la variante senza la trazione 4x4. Alla base della gamma (29.090 euro) c'è la variante 1.4 mild Hybrid, offerta in un allestimento un po' meno completo (il Top) a due o quattro ruote motrici, ma senza la possibilità dell'automatico. Cosa cambia. Arrivo subito al dunque, visto che a livello estetico non ci sono modifiche. Le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 settembre 2022) Visti i tempi che corrono, poter risparmiare qualcosina a fine mese sul carburante non può che far piacere. Ed è proprio con questo obiettivo che i tecnicihanno pensato la nuova S-1.5a 140 V, uno step ulteriore, in termini di elettrificazione, rispetto all'1.4 mildgià in listino, per consumi ancora più bassi, ma senza rinunciare alla trazione integrale AllGrip. Per portarsela a casa occorrono 35.590 euro. Volendo, si può scendere a 32.890 euro per la variante senza la trazione 4x4. Alla base della gamma (29.090 euro) c'è la variante 1.4 mild, offerta in un allestimento un po' meno completo (il Top) a due o quattro ruote motrici, ma senza la possibilità dell'automatico. Cosa cambia. Arrivo subito al dunque, visto che a livello estetico non ci sono modifiche. Le ...

