Superbonus, come funziona il mini condono per le vetrate panoramiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Non solo lo sblocco della cessione dei crediti fiscali: tra le novità relative al Superbonus inserite nell'emendamento di modifica al decreto Aiuti Bis, spunta una nuova norma che inserisce le vetrate panoramiche nella categoria dell'edilizia libera, vale a dire quelle che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo e specializzazione. Una sorta di mini condono che, se dovesse essere approvato, modifica ancora una volta gli interventi che rientrano nel Superbonus. In attesa dell'approvazione definitiva della norma, vediamo di cosa si tratta e cosa potrebbe cambiare.

