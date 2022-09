Striscia la Notizia, ecco le nuove veline Cosmary e Anastasia (Di venerdì 16 settembre 2022) A partire dal 27 settembre 2022, occhio al nuovo tandem che scenderà in pedana. Su Canale 5 sta tornando Striscia la Notizia e, Cosmary e Anastasia saranno le nuove veline. Non manca molto alla 35esima edizione del Tg satirico Striscia la Notizia. Il programma ideato da Antonio Ricci che vedrà il comico Alessandro Siani e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 settembre 2022) A partire dal 27 settembre 2022, occhio al nuovo tandem che scenderà in pedana. Su Canale 5 sta tornandolae,saranno le. Non manca molto alla 35esima edizione del Tg satiricola. Il programma ideato da Antonio Ricci che vedrà il comico Alessandro Siani e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

lucia_pal : @GiovaQuez E' sceso talmente in basso nei suoi temi che sembra striscia la notizia. - giannsei : RT @erretti42: Di Maio si precipita a sposare la notizia dei finanziamenti russi ai partiti. Io una merda così non l’avevo ancora vista. P… - SalvaCostanzo : RT @erretti42: Di Maio si precipita a sposare la notizia dei finanziamenti russi ai partiti. Io una merda così non l’avevo ancora vista. P… - MimmolaForgia : RT @gabrielevalmont: Nulla più di Striscia la Notizia e le Iene ha coltivato, accudito, coccolato, nutrito l'ignoranza aggressiva degli ita… - PlumajeEl : RT @erretti42: Di Maio si precipita a sposare la notizia dei finanziamenti russi ai partiti. Io una merda così non l’avevo ancora vista. P… -