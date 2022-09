Strage per il maltempo nelle Marche, sei morti e tre dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una Strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le Marche. Sei morti e tre dispersi in provincia di Ancona, e' il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'e' il massimo impegno sul territorio". La mamma e il suo bimbo Quattro corpi sono stati recuperati a Pinaello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a Barbara; in quest'ultimo Comune si registrano anche tre dispersi: sarebbero una mamma con il suo bambino, trascinati dalla furia di acqua e fango con l'auto vicino Molino Mariani; e un'altra persona. Interessato il territorio ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È unaquella provocata dalla spaventosa ondata diche ha travolto le Marche. Seie trein provincia di Ancona, e' il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'e' il massimo impegno sul territorio". La mamma e il suo bimbo Quattro corpi sono stati recuperati a Pinaello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a Barbara; in quest'ultimo Comune si registrano anche tre: sarebbero una mamma con il suo bambino, trascinati dalla furia di acqua e fango con l'auto vicino Molino Mariani; e un'altra persona. Interessato il territorio ...

