Stefannia Orlando e il marito si sono lasciati? Lei sconvolge tutti con un commento FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 settembre 2022) In queste ore sta impazzando sul web un gossip che riguarda Stefaniae suo. Era da un po’ di tempo che i due non si mostravano più sui social in reciproca compagnia e i fan avevano cominciato a nutrire dei sospetti. In queste ore, però, ci ha pensato la diretta interessata a lasciare L'articolo proviene da KontroKultura.