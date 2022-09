Statale 16: lunedì la ripresa dei lavori, tratto Cozze-San Vito Dopo l'interruzione nel periodo estivo (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Anas ha comunicato che da lunedì saranno in corso i lavori di adeguamento della strada Statale 16. Fino all’11 ottobre riguarderanno il tratto fra Cozze e San Vito (territorio di Polignano a Mare) e successivamente altri punti del tracciato. Nello specifico, il 19 settembre l’opera sarà relativa ad adeguare lo spartitraffico centrale e dunque, per entrambi i sensi di marcia, restringimenti di carreggiata e divieti di sorpasso caratterizzeranno quella porzione del tracciato. L'articolo Statale 16: lunedì la ripresa dei lavori, tratto Cozze-San Vito <small class="subtitle">Dopo l'interruzione nel ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Anas ha comunicato che dasaranno in corso idi adeguamento della strada16. Fino all’11 ottobre riguarderanno ilfrae San(territorio di Polignano a Mare) e successivamente altri punti del tracciato. Nello specifico, il 19 settembre l’opera sarà relativa ad adeguare lo spartitraffico centrale e dunque, per entrambi i sensi di marcia, restringimenti di carreggiata e divieti di sorpasso caratterizzeranno quella porzione del tracciato. L'articolo16:ladei-San l'nel ...

