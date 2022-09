Star Wars: The Acolyte, Manny Jacinto si unisce al cast della serie (Di venerdì 16 settembre 2022) Manny Jacinto si unisce al cast di The Acolyte, la nuova serie di genere thriller ambientata nell'universo di Star Wars e in uscita su Disney+. Dopo le recenti notizie delle settimane scorse, un altro interprete si aggiunge al cast di The Acolyte, la nuova serie in uscita su Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars: si tratta di Manny Jacinto, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella sitcom The Good Place. Manny Jacinto si aggiungerà ai già annunciati Lee Jung-jae e Jodie Turner Smith; tutti e tre gli attori saranno presenti in ruoli per ora sconosciuti. La produzione di The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022)sialdi The, la nuovadi genere thriller ambientata nell'universo die in uscita su Disney+. Dopo le recenti notizie delle settimane scorse, un altro interprete si aggiunge aldi The, la nuovain uscita su Disney+ ambientata nell'universo di: si tratta di, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella sitcom The Good Place.si aggiungerà ai già annunciati Lee Jung-jae e Jodie Turner Smith; tutti e tre gli attori saranno presenti in ruoli per ora sconosciuti. La produzione di The ...

