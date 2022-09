Sportcity Day | il 18 settembre le città italiane coinvolte nell’evento

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 settembre 2022) E’ tutto pronto per la seconda edizione delloDay, l’evento ideato e realizzato da Fondazione, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che domenica 18vedrà 35trasformarsi in palestre a cielo aperto per far vivere ai cittadini una giornata di sport unica nel suo genere. Sono previste oltre 50.000 cittadini di ogni età che per l’intera giornata avranno la possibilità di praticare più di 60 discipline sportive in quegli spazi urbani pronti per essere destinati ad utilizzo sportivo, principio fondante della rigenerazione urbana delleche stanno lavorando per diventare delle vere e proprie “Sport City”. Sarà una giornata di sport, di “cultura del movimento”, socializzazione e anche di riflessione per ...